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Артем Кузелев

Ким Кардашьян и компания Coty подписали контракт

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  • 08 Июля 202022:04

За 200 миллионов долларов косметический гигант выкупил 20% компании KKW Beauty.

Согласно контракту, компания Coty займется разработкой новых категорий товаров для марки Ким Кардашьян KKW Beauty. Лицензионное соглашение включает также выпуск средств личной гигиены и уходовых продуктов для волос и ногтей. Менее года назад косметическая корпорация заключила подобный контракт с компанией Кайли Дженнер, однако в этом случае ей перешла большая доля.

 
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