Ким Кардашьян и компания Coty подписали контракт

За 200 миллионов долларов косметический гигант выкупил 20% компании KKW Beauty.

Согласно контракту, компания Coty займется разработкой новых категорий товаров для марки Ким Кардашьян KKW Beauty. Лицензионное соглашение включает также выпуск средств личной гигиены и уходовых продуктов для волос и ногтей. Менее года назад косметическая корпорация заключила подобный контракт с компанией Кайли Дженнер, однако в этом случае ей перешла большая доля.