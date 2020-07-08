Ким Кардашьян и компания Coty подписали контракт

За 200 миллионов долларов косметический гигант выкупил 20% компании KKW Beauty.
Согласно контракту, компания Coty займется разработкой новых категорий товаров для марки Ким Кардашьян KKW Beauty. Лицензионное соглашение включает также выпуск средств личной гигиены и уходовых продуктов для волос и ногтей. Менее года назад косметическая корпорация заключила подобный контракт с компанией Кайли Дженнер, однако в этом случае ей перешла большая доля.
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