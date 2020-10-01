Ким Кардашьян и Мишель Лами стали героинями каверстори Another Mag

Новый номер журнала вышел с двумя неоднозначными знаменитостями на обложке.

Во время первой волны пандемии Ким Кардашьян и Мишель Лами пообщались по просьбе журнала Another Mag. Девушки поговорили о модной индустрии, дружбе и на другие темы. В удаленном режиме Канье Уэст и Рик Оуэнс сфотографировали своих жен, пользуясь подсказками фотографа Пола Койкера. Во время фотосессии Мишель примерила одежду марки Ким Кардашьян Skims, а Ким позировала в украшениях Hunrod выпущенных брендом Rick Owens.