Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кино: Гвендолин Кристи и проклятое платье

  • 107
  • 0
  • 27 Апреля 201911:12

В конце лета в российский прокат поступит картина 2018 года «Маленькое красное платье».

Отдельные предметы гардероба не часто становятся главными героями фильмов. Наверное, поэтому такие картины вызывают живой интерес у зрителя. В середине августа этого года у поклонников кино появится возможность узнать историю того, как одно платье способно вершить судьбы людей. В прокат почти с годовым опозданием от всего мира выйдет картина британского режиссера Питера Стриклэнда «Маленькой красное платье» с великолепной Гвендолин Кристи. В описании картины сказано: «Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена, которую не каждая сможет заплатить».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru