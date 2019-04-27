Кино: Гвендолин Кристи и проклятое платье

В конце лета в российский прокат поступит картина 2018 года «Маленькое красное платье».

Отдельные предметы гардероба не часто становятся главными героями фильмов. Наверное, поэтому такие картины вызывают живой интерес у зрителя. В середине августа этого года у поклонников кино появится возможность узнать историю того, как одно платье способно вершить судьбы людей. В прокат почти с годовым опозданием от всего мира выйдет картина британского режиссера Питера Стриклэнда «Маленькой красное платье» с великолепной Гвендолин Кристи. В описании картины сказано: «Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена, которую не каждая сможет заплатить».