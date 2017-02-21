Кино и мода: Эмма Уотсон в платье Белль

Самый романтичный кино-сюрприз наступающей весны не заставит себя долго ждать - уже совсем скоро, в марте, мы увидим заново рассказанную историю любви Красавицы и Чудовища от Disney.

В фильме будет множество цитат из популярного мультика, на котором уже выросло несколько поколений модниц - в киноленту перекочевали все персонажи, характеры, музыка, декорации и даже желтое бальное платье Белль. Помните этот очаровательный наряд?

Кстати, дизайнеры трудились над этим чудо-платьем целых 12 000! часов, израсходовав 55 метров невесомой органзы, 914 метров нити и 2160 кристаллов Swarovski. Перед творческой командой стояла задача сшить качественные и долговечные костюмы из тканей, созданных на производстве, отмеченном знаком «Справедливая торговля», то есть только из органического текстиля от поставщиков, которые платят своим сотрудникам честную зарплату и не наносят вред экологии. Сотрудничая с Eco Age и Green Carpet Challenge, команда художников по костюмам использовало натуральные нетоксичные краски, а узоры на ткань были нанесены при помощи традиционных деревянных блоков. В итоге получились фееричные и экологичные наряды!

Канареечно-желтое, страстно-вишневое и небесно-голубое платья доброй и нежной Красавицы полностью соответсвуют нарисованным костюмам из мультика.

В новоиспеченной киноистории обещано море лирики, красоты и света. Чтобы придать кадрам атмосферу дворцового праздника, для освещения бального зала были специально сконструированы огромные стеклянные люстры, в точности повторяющие дизайн люстр французского королевского дворца в Версале.

Для большего эффекта люстры покрыли глазурью, имитирующей иней, и задрапировали тканью.

Но и это еще не предел фантазий декораторов. Романтичные огоньки свечей озаряют почти каждый кадр фильма и чтобы получить такой результат пришлось потратить 8700 свечей!

А фонарики, лестница в замке Чудовища и розовая колоннада на территории замка – это дань уважения авангардистской версии сказки «Красавица и Чудовище» (1946) французского режиссера Жаном Кокто, фильм которого стал источником вдохновения для автора нового фильма от Билла Кондона, прославившегося двумя частями саги «Сумерки» и драматическим детективом «Мистер Холмс» (2015). Теперь Билл попробовал себя в жанре волшебного приключения по мотивам старинной сказки XVIII века.

Новый диснеевский фильм «Красавица и Чудовище» выходит на экраны 16 марте. До встречи в кинотеатре!

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Disney.