Кино и мода: как одеться в стиле фильма "Танец-вспышка"

Модная именинница декабря - очаровательная актриса Дженнифер Билз, 33 года назад сыгравшая веселую и зажигательную Алекс - простую американскую девушку, которая трудится сварщицей на сталелитейном заводе, танцует стриптиз в ночном клубе и мечтает поступить в балетную школу Консерватории, а в перерывах успевает читать журнал Vogue и ходить на свидания с боссом.

Динамичный и смелый стиль одежды героини кинофильма "Танец вспышка" по-прежнему актуален - вспомним главные образы Алекс и найдем похожие наряды в коллекциях современных дизайнеров.

Серый свитшот

Алекс доверяет только своим ощущениям и в жизни, и в манере одеваться, поэтому она может запросто разрезать ворот кофты, чтобы было удобнее.

Именно этот уютный серый свитшот стал самой культовой вещью кинофильма - кроме многочисленных fashion-реплик, даже появилась темноволосая кукла Barbie в наряде героини фильма "Flashdance".

В этом сезоне самые симпатичные серые свитшоты с забавными аппликациями ищите в базовой коллекции TOM TAILOR, а разрезать ворот или нет - решайте по настроению.

Черное боди

Традиционная форма для уроков балета на Алекс выглядит безумно соблазнительно - черное боди изящно подчеркивает стройную фигуру и придает магию каждому ее движению.

Впрочем, в современной жизни этот элемент гардероба хорош не только для танцев и фитнеса - нарядное черной боди в золотистых искорках от Springfield отлично сочетается с джинсами и юбками самой разной длины, которые можно носить с пиджаком в будни или просто так на вечеринки.

Кружево цвета страсти

Безусловно, самая горячая сцена кинофильма - танец с обливанием водой, как из душа. Алекс, полулежа на стуле в красном кружевном белье, дергает за рычаг и через секунду оказывается вся под мощным водопадом.

Игривая красотка в красном кружеве по-прежнему возглавляет хит-парад мужских фантазий, поэтому роскошные корсеты и бельевые комплекты из зимней коллекции Women'secret всегда должны быть под рукой, чтобы незамедлительно оказаться на теле.

Джинсы-карго

Однако, что дозволено звезде ночного клуба, то совершенно не подходит скромной сварщице, поэтому на работу на сталелитейный завод красотка-велосипедистка мчится в просторных джинсах-карго.

Такой супер комфортный фасон брюк востребован до сих пор и лeгко найдется в новинках почти у каждого бренда, например, - в каталогe Bonprix.

Голубая рубашка

Многослойность - одна из любимых модных привычек Алекс и сложно не согласиться, что ансамбль светлой рубашки, надетой на футболку и дополненной шейным платком в тон, не утратил своей элегантности.

Лаконичная голубая рубашка - вещь на все времена, особенна если она скроена в лучших традициях дизайнеров бренда GANT.

Джентльменские аксессуары

Кроме танца в мужском костюме и работы в спецодежде сварщика, наша героиня умеет адаптировать буквально любые элементы гардероба противоположного пола для всех случаев жизни - даже для романтического ужина. Классический джентльменский наряд трансформируется в кокетливый топ-манишку с обнаженной спиной и браслеты-манжеты на запонках. Неизменной остается только аристократичная бабочка.

Почему бы и нам не повторить ее богемный образ, примерив винтажные галстуки-бабочки от российского дизайнерского бренда Chehov?

Красное пальто

Яркой девушке - яркое пальто. В красном Алекс просто прекрасна. Впрочем, разве такой жизнерадостный цвет может оказаться кому-то не к лицу?

Сегодня модельеры по-прежнему обожают создавать колоритную верхнюю одежду - всегда радует креативная команда GUESS, в коллекции которой замечено стильное клубничное пальто для уверенных в себе леди.

Автор: Диана Мицкевич