Кино и мода: новый стиль Аны в фильме "На пятьдесят оттенков темнее"

Новый долгожданный кинофильм "На пятьдесят оттенков темнее" поражает воображение своей страстными откровенными сценами для зрителей 18+, интригующим сюжетом триллера и...шикарными дизайнерскими нарядами, о которых мечтает каждая модница.

Художник по костюмам англичанка Шей Канлифф создала для актрисы Дакоты Джонсон совершенно другой, безгранично чувственный стиль, который отражает новую Анастейшу - примирившуюся со своими глубинными желаниями, смелую и женственную одновременно.

Мисс Стил уже больше не студентка и продавец магазина стройматериалов. Теперь она - сотрудница престижного издательства и девушка миллиардера. В новом гардеробе Аны замечены шикарные наряды от дизайнерских брендов Dolce&Gabbana, Dior Paris, Zac Pozen, Pucci, Armani, Diana von Furstenberg, Plillip Lim, Allsaints, Isabel marant Etoile, Vince, Carolina Herrera, Boss, Fendi, BCBG Max Azria, Teri Jon, Missoni, Valentino, Michael Kors, Richard Tyler и Monique Lhuillier.

Однако, несмотря на престижные бренды, наряды Анастейши прекрасны сами по себе. Познакомимся с ними поближе.

Серебристое ретро-платье

Самый очаровательный наряд нового кинофильма - длинное перламутрово-серебристое платье с накидкой из перьев от дизайнера Monique Lhuillier, сшитое по идее Шей Канлифф, которая мечтала одеть Ану в стиле старого Голливуда 30-х годов. По словам Шей, в этом платье главная героиня похожа на божественную сирену, чья природная красота выделяется даже на фоне утопающей в роскоше сцены вечернего торжества.

Благотворительный бал-маскарад, который по традиции устраивают родители Кристиана, напоминает знаменитый венецианский праздник, полный радостью и секретами.

Джентльменское настроение

А в повседневной жизни Ана предпочитает классический, немного британский стиль с элементами джентльменского гардероба: тренч-коты и макинтоши, джемперы и рубашкм, жакеты и классические туфли создают образ молодой, но амбициозной деловой женщины. И очень элегантной.

Скромный горошек

Впрочем, иногда в Анастейше угадывается прежняя застенчивая студентка - достаточно ей одеться в милое девичье платье в горошек и перед нами снова робкая мисс Стил.

Кружевной соблазн

Зато благодаря кружевам Ана превращается в настоящую роковую женщину: черный ажурный корсет в сочетании с чулками и стрингами, которые девушка снимает по желанию Кристиана во время ужина в ресторане, можно назвать самым горячим нарядом фильма.

Кстати, маска героини тоже кружевная, поэтому нас ожидает множество эффектных хитросплетений.

Больше красного

Анастейша стала смелее, ее чувства - ярче, а воображение разгорается страстью, поэтому она примирилась не только с Красной комнатой Кристиана, но и с красным цветом в целом.

Ее новый образ изобилует пронзительными алыми и бордовыми оттенками нарядов, аксессуаров и даже помады.

Новый фильм "На пятьдесят оттенков темнее" в прокате с 9 февраля. Увидимся в кинотеатре!

Автор: Диана Мицкевич