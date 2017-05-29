Кино и мода: одежда для приключений новых "Пиратов Карибского моря"

Пятая часть популярнейшего кинофильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» еще в первый день побила все рекорды по кассовым сборам в российском прокате - как всегда зажигательный сюжет и блестящий актерский состав очередной истории морских приключений от Disney обеспечили новинке грандиозный успех у зрителей!

Нас вновь ждет встреча с неунывающим капитаном Джеком Воробьем, который всегда оказывается в центре событий.

Знаменитая голливудская художница по костюмам Пенни Роуз, уже не раз создававшая сценические наряды для «Пиратов Карибского моря» и еще множества стильных кинофильмов от «Эвиты» до «47 ронинов», продолжила традицию одежды Золотого века пиратства, добавив в каждый образ богемной небрежности.

Среди персонажей новой киноистории появилась девушка-астроном Карина Смит, которая одевается по всем модным правилам 18 века: в платье с корсетом и пышным кринолином, которое оказывается более чем комфортным для побега из-за решетки, с виселицы и палубы вражеского корабля.

Стиль отважного капитана Гектора Барбоссы как всегда великолепен и даже приобрел легкий гламурный лоск - бархатый камзол с кружевными манжетами изысканно сочетаются со шляпой в стразах и золотой бахроме.

Джек Воробей как всегда одет восхитительно-стихийно - множество пестрых украшений в волосах и внушительная коллекция пистолетов на старинном кушаке преображают его всегда мятый сюртук неповторимым пиратским шиком.

На фоне которого даже изысканная офицерская морская форма капитана Салазара выглядит слишком правильной.

В пятой части «Пираты Карибского моря» мы снова наконец-то! увидим Уилла Тернера и Элизабет Суонн - хоть и заметно повзрослевших, но по-прежнему элегантных.

А самым большим сюрпризом нового кинофильма стала маленькая роль сэра Пола Маккартни, переодевшего в пиратское платье бывалаго авантюриста дяди Джека, чтобы рассказать презабавный анекдот.

Новый фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в прокате с 25 мая.

Автор: Диана Мицкевич