Кино и мода: оскароносная "Призрачная нить"

Сегодня знаменитый художник по костюмам Марк Бриджес вновь получил премию "Оскар" - на этот раз за изысканный гардероб героев нового фильма Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить".

Элегантная история о вымышленном именитом кутюрье Рейнольдсе Вудкоке, который одевает графинь, наследниц лучших семей, кинозвезд и знатных дам, но все еще не нашел свою леди достойна самых высоких наград!

Главным украшением "Призрачной нити", безусловно, стали костюмы, над которыми команде пришлось потрудиться. Они должны были выглядеть аутентично и изящно как подлинные творения лондонских кутюрье эпохи Харди Эмиса. Андерсон не хотел брать винтажную одежду напрокат в институтах костюма или музеях. Марк Бриджес, который постоянно работает с режиссером (среди их совместных проектов - Врожденный порок, Мастер, Нефть), решил создавать костюмы с нуля, ведь они снимали фильм о моде, так что это казалось единственным верным решением. «Как только мы решили шить оригинальные костюмы, пути назад не было», — говорит оскароносный Марк. «Мы могли двигаться только вперед».

Главной миссией Бриджеса было рассказать историю через одежду — его наряды должны были максимально отразить психологию героев.

У Бриджеса и его команды также был доступ к архивам Музея Виктории и Альберта, так что они могли детально изучить культовые платья Кристобаля Баленсиаги и английских дизайнеров, таких, как Харди Эмис. Эти наряды вдохновили самые красивые платья в фильме, включая незабываемые туалеты, в которых появляется Вики Крипс. «Архив очень нам помог, мы увидели, как кроили и сочетали ткани и узоры в то время», — говорит Бриджес. «Удивительно, как просто на самом деле скроены многие платья, включая вышивку Balenciaga с ее мельчайшими деталями».

В команде Бриджеса была французская художница по костюмам Сесиль Ван Дейк, закончившая лондонский Колледж искусств и дизайна Saint Martins, выпускником которого был и Александр Маккуин в начале 1990-х, (еще до того, как он начал делать свои фирменные наряды из кружева). Сесиль привела на площадку швей, которые очень помогли в процессе. Она давала советы Дэй-Льюису в сценах, требующих знания портновского искусства, и часто появлялась на площадке, чтобы быстро подсказать что-то актеру перед съемкой той или иной сцены.

Он изучил модные тенденции и наряды той эпохи и создал 50 уникальных образов для фильма, в том числе - девять оригинальных комплектов для коллекции весеннего сезона.

«После войны существовало два параллельных мира высокой моды. Один - в Париже, чья мода правила бал — тогда это был New Look, другой - в Лондоне, который тоже не был обделен талантами», — говорит Дэй-Льюис. «Мне кажется справедливым, что в нашей картине отражена история именно Англии и рассказывается о потрясающих тканях с Британских островов. Эти материалы и силуэты актуальны до сих пор, их можно встретить в ателье, и они прекрасны. Каждый сезон дизайнеры получают ткани, смотрят на них, пробуют на ощупь, ощущают их запах и шьют из них прекрасную одежду. Было что-то захватывающее в этой истории: мода в Англии возрождается после войны в условиях дефицита и экономии».

Реалистичные виды послевоенного Лондона и живописные пейзажи британской сельской местности создают в фильме романтичную атмосферу.

Будучи звездой Голливуда, актер Дэниел Дэй-Льюис, сыгравший мистера Вудкока, одно время работал в Италии подмастерьем известного сапожника и отлично подошел на роль кутюрье, особенно на фоне интереса Андерсона к личности Баленсиаги.

Актер также учился кроить, драпировать и шить.

Дэй-Льюис овладел мастерством пошива женского платья, изучив десятки работ по теме и посетил Центр Костюма главного редактора американского Vogue Анны Винтур в Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Он изучал винтажные платья, созданные лучшими кутюрье мира, а еще учился шить под руководством Марка Хаппеля, директора по костюмам труппы Нью-Йорк Сити балета. «Его научили всему: от основ кройкидо сложнейших процессов драпировки и снятия мерок», — вспоминает Андерсон. «В конце стажировки он мог сделать потрясающую копию костюма Balenciaga».

Итак, погружаемся в сюжет. Лондон, 50-е годы. После войны в английскую столицу возвращаются мода и роскошные наряды. У знаменитого кутюрье Рейнольдса Вудкока (Дэниел Дэй-Льюис) и его сестры Сирил (Лесли Мэнвилл) нет отбоя от клиентов — королевская семья, кинозвезды, наследницы лучших домов, герои светской хроники, дебютантки, которые только выходят в свет, и дамы с отменным вкусом, одетые в наряды Дома Вудкок. Вудкока окружают десятки прелестных женщин, но никто из них не трогает сердце старого холостяка.

Но однажды в жизни Вудкока появляется Альма, юная иммигрантка из Восточной Европы, которая разрушает его столь тщательно выстроенный мир с помощью силы, не знающей преград, — любви. Он ошеломлен, обескуражен и полностью растворяетcя в новых чувствах. Получится ли у Вудкока противостоять любви, остаться художником и холостяком, или Альме удастся доказать ему, что радости жизни лучше делить на двоих?

Иногда работа с господином Вудкоком напоминает боевые действия. Он необычайно талантлив и, бесспорно, лучший в своем деле, но в то же время он суетлив, слишком сосредоточен на себе и очень непрост в общении. Дом Мод Вудкок, которым он управляет на пару с сестрой Сирил, живет по своим собственным правилам. Меняются модели и клиенты, даря кутюрье вдохновение и мимолетную дружбу, но Дом продолжает работать четко и без сбоев под чутким руководством Сирил. Сможет ли Сирил оградить брата от благих намерений Альмы, или она поймет, что Дому все же нужны перемены, чтобы расти и развиваться?

Призрачная нить — это воплощенная на экране фантазия на тему готического романа, в которой сошлись превратности любви и вечная борьба за совершенство в Доме Вудкок. Пытаясь поймать и удержать любовь, Рейнольдс и Альма изо всех сил стараются понять друг друга, контролировать свои инстинкты и порывы, которые способна вызвать лишь истинная и опьяняющая любовь.

А еще вы увидите потрясающую актерскую игру, красивые платья, наследниц подшофе, могущественных призраков и все это под музыку Джонни Гринвуда из группы Radiohead!

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Universal Pictures International Russia.