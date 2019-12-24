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Диана Мицкевич

Кино и мода: оскароносная Жаклин Дюрран одела «МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН»

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  • 24 Декабря 201911:30

Оскароносная художник по костюмам британка Жаклин Дюрран, нарядившая героев таких роскошных кинофильмов уходящего десятилетия, как «Анна Каренина», «Макбет», «Темные времена» и «Красавица и Чудовище», создала образы для актрис и актеров новой экранизации одноименного романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

В мелодраме режиссера Греты Гервиг по-настоящему звёздная голливудская команда: Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Луи Гаррель, Лора Дерн, Флоренс Пью и другие перевоплощаются в персонажей маленького американского  городка 1860-х годов.

Четыре такие непохожие друг на друга сестры - Мэг, Джо, Бэт и Эми взрослеют и находят себя, даря кинозрителям не только мысли и эмоции, но и восхитительную эстетику моды второй половины девятнадцатого века: кринолины и шляпки, бантики и кружева, шуршашие облака тюля и атласа и первые шаги в присвоении джентльменского гардероба превращают восьмую по счету экранизацию романа Олкотт в тонкую стильную историю. 

Костюмы "Маленьких женщин" оказались настолько прелестными, что знаменитый бренд Madame Alexander создал эксклюзивную коллекцию нарядных кукол-сестер! 

Знакомство с романом Луизы Мэй Олкотт можно начать хоть сейчас, а новый кинофильм Греты Гервиг с блистательными актрисами в изящных нарядах в прокате с 30 января 2020 года.

Автор: Диана Мицкевич 

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