Кино и мода: премьера-дефиле "Персонального покупателя" в Санкт-Петербурге

Долгожданный триллер о моде и призраках с Кристен Стюарт в главной роли наконец-то вышел на российские экраны - в петербургском кинотеатре «Люксор в ТРК «Континет»» прошёл премьерный показ фильма «Персональный покупатель», организованный федеральным порталом «Киноафиша.инфо» и кинокомпанией «Capella Film».

Элегантной прелюдией кино сеанса стал показ мод отечественного бренда FB42.

В своих коллекциях дизайнеры Милана и Марина Васильевы отдают предпочтение оригинальному крою, комфорту и простоте одежды, не акцентируя внимание на ультрамодных трендах и излишне кричащих цветах.

После модного дефиле гости вечера погрузились в сюжет «Персонального покупателя», повествующий о парижских буднях молодой Морин, работа которой – помогать знаменитым и состоятельным клиентам подбирать предметы гардероба. При этом героиня обладает не только безупречным вкусом, но и необычными способностями медиума.

Новая картина француза Оливье Ассайаса получила премию за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, несмотря на то, что оценка критиков была совсем нелестная. Теперь остается только составить свое собственное мнение об этом ужасно-красивом триллере.

Фильм «Персональный покупатель» в прокате со 2 марта, до встречи в кинотеатре!

По данным пресс-службы федерального портала «Киноафиша.инфо».