Кино и мода: романтика семидесятых в сериале «Магомаев»

Первый канал дарит возможность посмотреть новый сериал «Магомаев» онлайн и сейчас самое время окунуться в романтику, музыку и моду конца шестидесятых и начала семидесятых годов прошлого века - жизнерадостной эпохи, символом которой стал солнечный голос Муслима Магомаева.

Художник по костюмам Дарья Зонова призналась журналу «СтарХит» , что наряды для артистов не только шили по эксклюзивным эскизам, но и арендовали у частных коллекционеров и салонов винтажной одежды.

Песни и декорации сериала отражают характеры персонажей и красноречиво рассказывают историю любви двух великих артистов - Тамары Синявской и Муслима Магомаева

Победительница конкурса «Мисс Россия − 2010» , фотомодель и актриса Ирина Антоненко, сыгравшая роль Тамары, предстает на экране в бесконечно элегантных монохромных платьях футлярах или женственных костюмах в стиле Жаклин Кеннеди. Плавные линии силуэта, классическая структурированность и благородные оттенки выдают в героине не только романтичную натуру, но и сильную личность.

Стиль модницы Лики в исполнении актрисы Светланы Устиновой совсем другой: в гардеробе девушки весь калейдоскоп трендов, которые диктует новое время. Иногда дерзкий, всегда динамичный образ Лики раскрывает ее властный и бескомпромиссный характер.

Каждый кадр сериала состоит из миллиона стильных деталей, которые и создают незабываемое ощущение праздника и простого человеческого счастья, как на картинах современника этой эпохи художника Юрия Пименова.

Актер Милош Бикович в роли Муслима Магомаева мастерски передает энергетику взгляда, пластику и мимику великого артиста, а роскошные бархатные смокинги, атласные бабочки и жабо, клетчатые пиджаки и яркие шелковые рубашки воплощают тот самый стиль короля музыки, который всегда в моде!

Автор: Диана Мицкевич