Кино на iPhone: от идеи до большого экрана

Борис Гуц – режиссер и продюсер. Он снимал в клипах Захара Прилепина и участниц группы Pussy Riot, а в 2016 году выпустил дебютный полнометражный фильм «Арбузные корки», который был продан для эфира ТНТ. Следующий фильм, «Фагот», Борис снял на iPhone, став одним из первопроходцев мобильного кинопроизводства в России. Кстати, в 2019-м выходит его третий полнометражный фильм, комедия «Смерть нам к лицу», также снятая на iPhone.

Гости Академии re:Store пройдутся по всем деталям съемки фильма на iPhone, от идеи до монтажа и дистрибуции. Поймут, как рассчитать рентабельность такого проекта, узнают секреты продюсерского бизнеса и того, как заключить контракт на прокат мобильного фильма с крупными телеканалами и сетями кинотеатров.

Программа лекции:

1.Как разработать идею фильма, клипа или рекламы, подходящую для «мобильного формата»

2.Как сделать из iPhone полноценную камеру для съемок

3.Нюансы съемки полнометражных фильмов, веб-сериалов и интернет-муви на iPhone

4.Постпродакшн мобильного формата на примере двух полнометражных фильмов

Дата и время проведения: 11 июля, 19:00

Место: Тверская, 27, магазин re:Store, лекционная аудитория на втором этаже



Для посещения лекции зарегистрируйтесь на сайте re:Store. Если появятся вопросы, пишите на academy@re-store.ru (в письме укажите имя и источник, из которого узнали о лекции).