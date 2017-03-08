Накануне праздника 8 марта известный киноактер и предприниматель Алексей Лемар, вместе со своими партнерами, презентовал в ГУМе духи «Leaders Russian Woman». Этот аромат с нотами бергамота, розы, сирени, пиона, сандала, кедра и муската разработан российскими и французскими парфюмерами.
- Русскими женщинами – красивыми, умными и талантливыми – восхищается весь мир! Именно им посвящен этот аромат, - рассказал Алексей Лемар. – Я хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта и пожелать, чтобы рядом с каждой представительницей прекрасной половины находился сильный мужчина, лидер, заботящийся о своей семье. Любви, гармонии и счастья!
Над новым ароматом работали создатели мужского парфюма «Leaders Number One», посвящённого Президенту РФ Владимиру Путину. Оба парфюма теперь можно купить на второй линии ГУМа.
Киноактер Алексей Лемар приготовил подарок российским женщинам
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- 08 Марта 201711:24
Накануне праздника 8 марта известный киноактер и предприниматель Алексей Лемар, вместе со своими партнерами, презентовал в ГУМе духи «Leaders Russian Woman». Этот аромат с нотами бергамота, розы, сирени, пиона, сандала, кедра и муската разработан российскими и французскими парфюмерами.
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