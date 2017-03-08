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Киноактер Алексей Лемар приготовил подарок российским женщинам

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  • 08 Марта 201711:24

Накануне праздника 8 марта известный киноактер и предприниматель Алексей Лемар, вместе со своими партнерами, презентовал в ГУМе духи «Leaders Russian Woman». Этот аромат с нотами бергамота, розы, сирени, пиона, сандала, кедра и муската разработан российскими и французскими парфюмерами.
- Русскими женщинами – красивыми, умными и талантливыми – восхищается весь мир! Именно им посвящен этот аромат, - рассказал Алексей Лемар. – Я хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта и пожелать, чтобы рядом с каждой представительницей прекрасной половины находился сильный мужчина, лидер, заботящийся о своей семье. Любви, гармонии и счастья!
Над новым ароматом работали создатели мужского парфюма «Leaders Number One», посвящённого Президенту РФ Владимиру Путину. Оба парфюма теперь можно купить на второй линии ГУМа.

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