Проект Be In Open проведет собственный фестиваль кинофильмов о моде.

С 16 по 19 мая кинофестиваль Be In Open Films пройдет в кинотеатрах «Каро Октябрь», сети «Москино» и киноцентре «Иллюзион». Программа будет разделена на три части: российская премьера фильма-перформанса Анри-Жоржа Клузо The Inferno Unseen в сопровождении живой музыки Ролло Смоллкома; российская конкурсная программа видеокампейнов концептуальных марок, музыкальных клипы и документальных фильмов; подборка фильмов от испанского журнала Buffalo zine и английского проекта VOID.

Показы пройдут не только в Москве, но и еще в 15 российских городах. Точное расписание и даты показов появятся на официальном сайте проекта в мае.