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Артем Кузелев

Кинопоказы на лекциях Илектры Канестри

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  • 29 Июня 201818:02

Московский музей современного искусства анонсировал серию лекций и кинопоказов о моде и искусстве.

В течение всего июля посетители Московского музея современного искусства смогут увидеть документальные и художественные картины о знаменитых художниках и дизайнерах. Каждый фильм станет иллюстрацией к одной из лекций Илектры Канестри из цикла «Современное искусство и мода». Все показы будут проходить по воскресеньям в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском переулке, 17. Уточнить программу и зарегистрироваться на сеанс можно на официальном сайте.

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