Кинопоказы на лекциях Илектры Канестри

Московский музей современного искусства анонсировал серию лекций и кинопоказов о моде и искусстве.

В течение всего июля посетители Московского музея современного искусства смогут увидеть документальные и художественные картины о знаменитых художниках и дизайнерах. Каждый фильм станет иллюстрацией к одной из лекций Илектры Канестри из цикла «Современное искусство и мода». Все показы будут проходить по воскресеньям в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском переулке, 17. Уточнить программу и зарегистрироваться на сеанс можно на официальном сайте.