Киностудия КИТ объявляет о завершении съёмок фильма «Доктор Лиза»

В Москве завершились съёмки фильма «Доктор Лиза», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа»). Фильм об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, которая была известна всей стране своей правозащитной и благотворительной деятельностью, выйдет в широкий прокат в 2020 году.

Картину отсняли за 35 съёмочных смен. В кадре зрители увидят множество локаций, в которых жила и работала доктор Лиза: штаб-квартиру благотворительной общественной организации «Справедливая помощь», Павелецкий вокзал, а также – настоящую квартиру Доктора Лизы, куда съёмочную группу пригласил её муж, Глеб Глебович Глинка. Он не только стал консультантом на съёмках, но и снялся в эпизодической роли. Глеб Глебович сыграл бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Елизавета Глинка и команда «Справедливой помощи» регулярно раздавала еду и медикаменты всем нуждающимся.

Также в съёмках фильма приняли участие звезды первой величины и тоже в эпизодических ролях: Константин Хабенский, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Андрей Бурковский, Анджей Хыра, Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук.

Александр Бондарев, генеральный продюсер фильма:

«Хочется выразить огромную благодарность всем актёрам, которые откликались по первому нашему предложению, шли навстречу, подстраивали свои сложные графики и соглашалась даже на самые небольшие роли в фильме. Отдельное спасибо всем социальным службам Москвы, которые также во многом помогли этому фильму случиться. За весь съёмочный период мы ни разу не услышали отказа, все помнят и любят доктора Лизу, и, конечно, всячески помогали снимать наше кино. Вся команда ставит целью рассказать через фильм всем, кто может быть не знал о Елизавете Петровне, что жил такой человек. Чтобы зрители смогли по-другому посмотреть на мир, глазами Лизы, для которой самое главное было – помочь человеку. Вне зависимости от его социального статуса, вне зависимости от времени суток. Если кто-то нуждался в помощи – она шла».

Главную роль в фильме исполнила Чулпан Хаматова. Актриса серьезно подошла к работе над ролью, даже изменила цвет волос. Потрясающее сходство жестов, мимики и даже голоса, которые отметил и Глеб Глинка, сделали Чулпан правдоподобно похожей на свою героиню. Однако, создатели фильма считают, что не это главное – самым важным было воссоздать ту энергию, легкость и иронию, которую пронесла через всю свою жизнь Доктор Лиза.

Оксана Карас, режиссёр фильма:

«Наш фильм — жизнеутверждающая история, в которой бы мы не хотели говорить о смерти главной героини. Для нас важно сделать живое кино, где Елизавета Петровна — человек, который будто бы до сих пор живет с нами. Это не памятник. Масштаб личности Елизаветы Петровны таков, что и после смерти ее энергия продолжает быть с нами. Она сделала так много добрых дел для других людей, не для себя. Это мало кто умеет».

Джаник Файзиев, генеральный директор «Киностудии КИТ»,

генеральный продюсер фильма:

«Закончился съёмочный процесс, но самое сложное – впереди. Монтаж — это очень важный и долгий этап в работе над картиной, но уже сейчас точно скажу - у нас получается живое кино про настоящего Человека. И мы постараемся его рассказать легким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна Глинка — улыбающейся, простой, ироничной и человечной».

Рафаел Минасбекян, генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ,

генеральный продюсер фильма:

«Бертолуччи сказал: «Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту». Нам очень хочется сделать фильм, посмотрев который, зритель мог бы разделить с нами одно и то же светлое чувство благодарности к женщине, которая чувствовала чужую боль острее своей. Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше.

Удачи нам и светлая память Елизавете Петровне».

В широкий прокат фильм выйдет в 2020 году.

Жанр: художественный полнометражный фильм

Производство: «Киностудия КИТ», «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ и при поддержке Министерства культуры РФ.

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Александр Бондарев, Тимур Вайнштейн

Продюсеры: Мария Ионова, Алексей Ахмедов, Ирина Борисова

Режиссер: Оксана Карас

Сценаристы: Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Алена Санько, Оксана Карас

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Павел Пархоменко

В ролях: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.

О Докторе Лизе

По образованию врач-реаниматолог, Елизавета Глинка стала известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году основала международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь», где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла — это случилось 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.