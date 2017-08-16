Кирстен Данст в каверстори Nylon. Сентябрь, 2017

Американская актриса стала главной героиней нового номера журнала.

1 / 8 Nylon. Сентябрь, 2017















Кирстен Данст появилась на обложке сентябрьского номера журнала Nylon. Актриса примерила лучшие наряды из актуальных коллекций перед объективом камеры Томаса Уайтсайда и дала изданию интервью о работе над новой картиной. В следующий раз на большом экране мы увидим Кирстен 15 сентября, когда состоится премьера триллера «Вудшок». Между прочим, в качестве режиссеров и сценаристов фильма выступили знаменитые сестры Малливи из марки Rodarte!