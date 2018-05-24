Китай - лайфхаки

Китай – это не только другая страна, но и другая планета. Поэтому, решив ее посетить, не забудьте вникнуть в культурные ценности и главное ментальные особенности населения.

О менталитете поговорили в Наталией Мартенс, владельцем собственного бренда женской одежды «Tasha Martens» www.tashamartens.ru и дизайн студии полного цикла TashaMartens.Ltd. Дизайн студия находится в самом сердце модной индустрии Китая Гуанчжоу и занимается разработкой и производством коллекций, комплектацией сырьем не только своего, но и сторонних дизайнерских брендов. Наталия уже более 15 лет ведет свой бизнес в Азии, и как никто другой может рассказать о секретах и особенностях швейного производства в Китае.

Лайфхак 1. Закон Дарвина. В Китае перенаселение, у каждой семьи стоит задача выжить, поэтому они стремятся получить деньги здесь и сейчас, не думая о долгосрочных отношениях и перспективах сотрудничества. Для торговца все на одно лицо, все – клиенты. Если не продадут вам, то продадут другому. Медицина, образование, детские сады платные, пенсию получают только государственные служащие, отсюда и традции - содержать своих пожилых родителей. Например, комфортным для семьи в Китае является доход более 2000-2500 долларов в месяц. Поэтому не обижайтесь, если вам выставят ценник втридорога.

Лайфхак 2. "Китайские качели" – это характеристика китайских переговоров. В Китае переговоры не начинаются и заканчиваются одним днем, тут принято торговаться и существует целый «ритуал» переговоров. Переговоры могут занять пару недель, оба партера должны понимать и чувствовать друг друга, и лучший способ понимания это традиционное принятие пищи совместно. В такой неформальной среде проще понять жизненные позиции и планы обеих сторон. Пышные обеды - это must have китайской культуры знакомства и уважения к клиенту. "Качелями" названы оттяжки времени во время торгов и принятия решения. Очень важно понимать все эти моменты, дабы получить выгодные условия дальнейшего сотрудничества.

Лайфхак 3. Китай значит дешево. Азия давно перестала быть дешевым способом произвести либо купить. Связано это с непрекращающимся экономическим ростом и неизменной привязки доллар-юань. Социальные программы более основательно поддерживают рабочие слои населения, в связи с чем себестоимость продукции также возросла. В настоящее время многие производства вынуждены были прекратить существование, оставшаяся часть перестраивается на рынок внутреннего потребления, который постоянно увеличивает свою мощь. Несмотря на эти факторы, скорость производства и возможность в плане технологических решений и сырья компенсирует переплату, давая производителям скорее конкурентное преимущество, чем убыток.

Лайфхак 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ. Азия славится скоростным умением перенимать опыт успешных стран во всех направлениях. Желание быстрее и легче производить что-либо, является мощным стимулом к постоянному развитию и обновлению производственных мощностей и поиску вариантов увеличения скорости при отшиве. Использование новейших производственных разработок и постоянное развитие легпрома во всех направлениях, несомненно делает Азию сильнейшим конкурентом.

Лайфхак 5. В Китае есть понятие линий производства. Например, производства 3 линий самые дешевые, там отшивают масс-маркет. Производства 1 и 2 линии дают более высокое качество.

Лайфхак 7. ЗАКАЖИ УМРИ НА ФАБРИКЕ. Миф о дистанционное работе, по европейскому типу с Китаем, приводит многие компании к огромным убыткам и разочарованиям. Зачастую это связано с незнанием культуры размещения и непониманием особенностей работы производств в этой стране. Идеальным решением является тотальный контроль, который осуществляют агенты либо специализированные дизайн-студии. Непонимание восприятия со стороны производителя приводит к фатальным ошибкам. При производстве любого заказа должен присутствовать Ваш человек и желательно соответствующей квалификации. Экономить на этом, либо обращаться к просто переводчикам – риск. Особенности языка и профильных выражений не позволяют обычному человеку достаточно грамотно донести комментарии до производителя, даже если это китаец. Касается это всех моментов, от закупки и поиска сырья и заканчивая производством. Так же прибавляются непонимание культуры размещения, торгов и особенностей самого производственного процесса. Во время производства любая фабрика разрешит вам осуществлять 24-часовой контроль и будет этому даже рада. Это не только понижает уровень ответственности производителя (что его очень радует), но и помогает вам уменьшить Ваши собственные риски и потери. Доверяя бизнес в руки профессионалов, вы снижаете эти риски и получаете конкурентно-способный продукт без нервов и валерьянки и не важно ваш это персонал либо силы посредника.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА Бесконечная сырьевая база и скорость ее обновления могут восхищать и удивлять любого. Обновление происходит раз в 4 месяца в среднем. Неустанная гонка за трендами и новизной ассортимента поразит даже самую бурную фантазию дизайнера. Кроме того, все товары есть в наличии, что значительно ускоряет процесс. Умение быстро и гибко перестраиваться под новые веения моды и спрос, позволяют легпрому развиваться с супер скоростью. Воспользоваться всем этим разнообразием легко, если вы находитесь в самом сердце, в противном случае вам так же нужен агент, занимающийся прямыми поставками, либо работающий непосредственно с вашей компанией. Это избавит вас от переплат при закупках и других мелких, но очень важных нюансов. Сырьевая база позволяет не только выбирать из готового ассортимента, но и реализовывать любые ваши фантазии в довольно короткие сроки. Все что вы даже еще не придумали, уже создано здесь.

Лайфхак 8. Если вы внесли депозит на фабрике, в магазине или другом месте, то его вам, как правило, не вернут, даже если вы откажетесь от производства. Это относится ко всем манипуляциям в этой среде. Так как потраченное даже при обсуждении заказа время тоже является ценным ресурсом и ваш депозит - компенсация.

Лайфхак 9. Китай – страна специализации. Там каждый выполняет свой кусок работы, там нет универсалов. Каждая провинция либо производство имеет свое узкое направление, что позволяет одновременно осуществлять несколько технологических операций и несомненно ускоряет результат. Существует так же территориальное деление провинций по специализации производства, эта схема применима на территории всего Китая.

Лайфхак 10. Откаты – за и против. Если вы решили пользоваться помощью переводчика и отправились с ним в магазин, на производство и так далее, будьте готовы к негласной комиссии последнего. Сумма зависит от договоренностей между магазином и переводчиком, и включается в счет оплачивающего. Это не считается обманом или нарушением этики - это местная культура. Преимуществом данной переплаты считается то, что получатель комиссии по умолчанию является гарантом вашей устной сделки. И продавец несет ответственность перед ним за качество оказанных услуг взамен на следующую сделку либо нового заказчика. Это как чаевые официанта, включенные в счет в США.

Вот такие лайфхаки дала Наталия Мартенс.

А я вам сообщаю, что 8-9 июня 2018 пройдет Форум BE IN OPEN, где соберутся представители российской и не только модной индустрии, где вы сможете посестить мастер-классы и получить ценные контакты. Информация и регистрация по ссылке - https://clck.ru/DQ6p2

БУДЬТЕ МОДНЫМИ !!!