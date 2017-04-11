"Киты" отечественной ивент индустрии устремились в Грецию

В начале апреля по приглашению крупнейшей греческой ивент компании Amuse (www.amuse.gr), отметившей в этом году 15-летие работы в области организации свадеб и торжеств, прошла выездная работа экспертов в области свадебной и event индустрии. В Афины выехали известнейшие фигуры в области организации мероприятий: Сергей Князев - эксперт НАОМ, владелец холдинга "КнязевЪ", Алексей Майоров - эксперт в области свадебной индустрии, руководитель Международной свадебной ассоциации "IWEDA", Екатерина Акимова - эксперт в области свадебной индустрии, руководитель агентства "Лавка чудес", Евгения Водзуми - президент фонда поддержки творческих и гуманитарных проектов «Движение».

Выдающиеся возможности проведения корпоративных мероприятий, свадеб и юбилеев в Греции были отмечены экспертами единодушно. Они дали высокую оценку предоставленным компанией Amuse площадкам для проведения мероприятий, рекомендованным ею отелям (Grand Resort (Athens), Elounda Beach (Crete), Elounda Bay Palace (Crete)). Также агентством была представлена потрясающая эксклюзивная площадка Nasioutzik Museum, где предоставляется шанс прикоснуться и вжиться в аутентичную атмосферу христианского замка и возможность венчания в храме с использованием раритетных предметов таинства. Все площадки имеют великолепное расположение, оригинальную атмосферу и историю проведения грандиозных мероприятий звездами бизнеса и искусства.

Эксперты оценили возможности агентства Amuse в области технического обеспечения мероприятий (звук, свет) и креативных решений событий, посетив популярнейший Афинский клуб Yton, вмещающий 2 000 гостей банкетной рассадкой и находящийся в тесном сотрудничестве с агентством.

Во все дни пребывания в Афинах эксперты из России наслаждались солнцем, воздухом, морем, открытым и плодотворным общением с руководителем агентства Василисом Медзелопулосом,его профессиональной командой. и, конечно же, роскошной кухней знаменитых ресторанов, в одном из которых - трехзвездочном Мишленовском Varulko, знаменитый повар Лефтерис Лазару лично угадывал кулинарные предпочтения гостей, лишь взглянув на них. Так же гости охотно пели греческие песни и танцевали сиртаки.