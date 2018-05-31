Классические автомобили Maserati взяли штурмом повороты 11-го Исторического Гран При Монако

180 исторических автомобилей класса Гран При собрались в минувший уик-энд в Княжестве Монако, чтобы наполнить жизнью Исторический Гран При Монако. Среди них были 19 автомобилей Maserati – от модели 250F, выигравшей чемпионат мира Формулы-1 в 1957 году, и культовой 300S до редчайших 6CM и V8RI, которые также приняли участие в Историческом Гран При Монако 2018 года.

Это престижное мероприятие проводится уже в 11-й раз, и в нынешнем году в ответ на запросы публики организаторы вернули соревнования довоенных автомобилей (получивших название «Формула-1» сразу после окончания Второй мировой войны) в Серии А, что сразу придало событию дополнительный статус среди ценителей. В этой категории Maserati представляли два автомобиля, и модель 6CM под управлением Энтони Синополи заняла заслуженное третье место. На сегодняшний день в мире осталось всего 13 экземпляров Maserati 6CM из 27 выпущенных автомобилей: эта модель отличается продвинутой системой передней подвески, которая позволяет адаптировать пружины под различные гоночные трассы.

В гонке Серии B вышла на старт Джулия Де Балданца, одна из всего двух женщин-гонщиц, принявших участие в этом соревновании. Она выступала за рулем своего любимого Maserati A6GCM 1952 года в компании четырех Maserati 250F.

Из 34 автомобилей, принявших участие в гонке Серии C, 12 были марки Maserati: пять 300S, шесть A6GCS и один 200SI. Автомобиль Lister с двигателем Maserati под управлением Бена Шорта смог подняться на пьедестал почета, завоевав заслуженное второе место в гонке.

Однако присутствие Maserati не ограничилось только лишь гоночной трассой. Марка с трезубцем недавно продлила свое партнерство с Яхт-клубом Монако в качестве его официального автомобиля и заняла видное место на элегантной террасе удивительного здания, созданного архитектурным бюро Forster + Partners как символический центральный элемент перестроенной набережной гавани. Гости и клиенты марки Maserati получили возможность насладиться захватывающими моментами Исторического Гран При Монако и потрясающей экспозицией, на которой были выставлены модели 3500 GT Vignale Spyder и культовая Maserati 250F.