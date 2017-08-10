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Артем Кузелев

Клаудиа Шиффер стала главной героиней Vogue. Сентябрь, 2017

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  • 10 Августа 201707:13
Сюжеты: Vogue, Клаудиа Шиффер

Большой сентябрьский выпуск германской версии Vogue вышел с легендарной супермоделью на обложке.

В этом году Клаудиа Шиффер отмечает 30-летие своей модельной карьеры. В честь этого события германская редакция Vogue пригласила супермодель на роль главной героини главного в году номера. Для сентябрьской обложки Клаудиа Шиффер позировала в эффектном образе перед объективом Джампаоло Сугры. Под обложкой – большое интервью с суперзвездой модной индустрии.

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