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Артем Кузелев

Клаудия Шиффер станет куратором фотовыставки

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  • 22 Августа 202014:12
Сюжеты: Клаудиа Шиффер

Супермодель поможет организовать выставку модной фотографии в Дюссельдорфе.

С марта по июнь 2021 года в музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе пройдет выставка фэшн-фотографии, на которой представят порядка 120 работ известных фотографов 1990-х. Экспозицию составят снимки Эллен фон Унверт, Коррина Дэя, Артура Эльгорта, Герба Ритца, Юргена Теллера, Карла Лагерфельда и других мастеров. Кроме того, на выставке можно будет увидеть ранее не выставлявшиеся и публиковавшиеся полароиды Клаудии Шиффер.

 
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