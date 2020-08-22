Клаудия Шиффер станет куратором фотовыставки

Супермодель поможет организовать выставку модной фотографии в Дюссельдорфе.

С марта по июнь 2021 года в музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе пройдет выставка фэшн-фотографии, на которой представят порядка 120 работ известных фотографов 1990-х. Экспозицию составят снимки Эллен фон Унверт, Коррина Дэя, Артура Эльгорта, Герба Ритца, Юргена Теллера, Карла Лагерфельда и других мастеров. Кроме того, на выставке можно будет увидеть ранее не выставлявшиеся и публиковавшиеся полароиды Клаудии Шиффер.