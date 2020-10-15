Клаудия Шиффер займется карьерой в Голливуде

Немецкая супермодель подписала контракт с голливудским агентством по продвижению талантов CAA.

Продвижением Клаудии Шиффер в Голливуде займется агентство по продвижению талантов Creative Artists Agency. Рассказывая о новом контракте, супермодель отметила, что хочет изменить модельный бизнес и индустрию моды к лучшему. О выборе агентства и дальнейшем сотрудничестве Шиффер сказала: «Я искала агентство, которое готово принимать будущее и учиться на ошибках прошлого. Я хочу быть не только одним из голосов этого движения, но и наставником для следующего поколения».