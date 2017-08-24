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Артем Кузелев

Клэр Уэйт Келлер и Givenchy покоряют Японию

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  • 24 Августа 201712:29
Сюжеты: Givenchy

Новый креативный директор парижского дома моды представила лукбук капсульной коллекции, созданной для японского рынка.

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  • Капсульная коллекция Givenchy для Японии

Специально для клиентов из Японии Клэр Уэйт Келлер разработала новую коллекцию в духе уличной моды. Камерная капсула Givenchy получила название Essentials и адресована как девушкам, так и парням. Коллекцию составили спортивные брюки, свитера, свитшоты, футболки, платья, пиджаки и верхняя одежда. Также здесь представлены несколько моделей обуви и сумок.

Приобрести все предметы из капсулы можно в японских универмагах Isetan Shinjuku в Токио и Umeda Hankyu в Осаке. Также в следующем месяце дом Givenchy откроет несколько поп-ап сторов, посвященных коллекции.

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