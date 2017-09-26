Клюшки Овечкина, Малкина и Яшина ушли с молотка на благотворительном автопробеге Rodery Super Cup

Городское ралли состоялось 24 сентября в Москве при личной поддержке Анны Нерли - главы ювелирного дома Rodery. Автопробег прошел в пользу благотворительного фонда Александра Кержакова «Звезды детям», помогающего детям попавшим в сложные жизненные ситуации и закончился благотворительным аукционом и гала-ужином.

В приветственной речи Анна Нерли обратила внимание собравшихся, что мероприятие состоялось благодаря двум вещам: любви бренда к автоспорту и страстному желанию помогать тем, к кому жизнь отнеслась немилосердно. “Мероприятие превосходное, я совершенно не ожидала, что получится так мощно и красиво сделать. Я счастлива, что все участники остались довольны. Однозначно все прошло не зря, так как нам удалось собрать более полутора миллиона рублей для помощи детям”.

Миссией фонда “Звезды детям” является привлечение внимания общества к проблемам детей, остро нуждающихся в квалифицированной медицинской и психологической помощи, детям, которым нужна человеческая забота.

Мероприятие состоялось впервые, но организаторы уверены, что пробег станет традиционным и любимым событием для ценителей приключений и престижных спорткаров. В рамках ралли на гала-ужине прошел аукцион, где для детей была собрана внушительная сумма - 1 600 000 рублей.

Директор благотворительного фонда "Звезды детям" Милана Кержакова горячо поблагодарила всех собравшихся за поддержку. Она призналась: "Наши друзья -спортсмены сразу же откликнулись на призыв, а некоторые, узнав о предстоящем мероприятии, сами предложили свои раритетные вещи в качестве лотов".

К радости организаторов день выдался теплым. Перед стартом на площадке у международного выставочного центра Крокус Экспо зрители и гости смогли рассмотреть суперкары участников и сфотографироваться с ними. Колонне из 40 экипажей предстояло пройти увлекательный городской маршрут с несколькими остановками, в частности, в автосалоне Rolls-Royce Motor Cars Moscow и испытать драйв в непростых условиях Московского трафика.

Участники финишировали в Крокус Экспо, после чего в ресторане Backstage прошел закрытый благотворительный аукцион Rodery Super Cup, в рамках которого и состоялось награждение победителей пробега.

В одном из экипажей приняла участие сама Екатерина Одинцова. “Я первый раз принимала участие в гонках, да еще и по Москве! Обычно я участвую в Москве не в гонках, а в пробках”, - пошутила Екатерина. - “Мы с Миланой Кержаковой были в одном экипаже и получили награду "За терпение и силу духа". Но это награда не моя, а Миланы. Дело в том, что Милана Кержакова, мама трёхмесячного малыша, приехала утром в Москву из Петербурга Сапсаном и сразу после ралли улетела назад к детям. Милане вместе с кубком вручили ценный приз - портативную аудиоколонку Bang&Olufsen, которую она сразу же пожертвовала в фонд музыкально одарённых детей из малообеспеченных семей”.

Главной ведущей вечерней части мероприятия стала Юлия Барановская, хорошо известная своим трепетным отношениям не только к своим детям, но и к судьбам тех, у кого в жизни в силу различных обстоятельств возникли трудности. Ей помогали Евгений Седой и Юрий Столяров. Гости вечера отметили не только элегантные наряды ведущих, но и роскошные букеты от студии цветов и подарков "ЛИЛИУМ", которыми был украшен зал, и руки уходящих со сцены победителей авторалли.

“Я считаю, что нужно проводить любые мероприятия, которые позволяют привлечь внимание к проблеме и стимулируют благотворительность. Безусловно, мир стал бы идеальным, если бы все по своей воле помогали нуждающимся. Но мы знаем, что зачастую, нам проще принимать в чем-то участие, когда мы находимся в дружеской и приятной атмосфере, и действия друзей нас тоже подталкивают своим примером. Поэтому мероприятия с большим количеством людей оказываются более продуктивными”, - поделилась своим мнением Юлия Барановская.

На аукционе были выставлены лоты, тесно связанные с миром спорта. К примеру, клюшки Евгения Малкина, Александра Овечкина, Алексея Яшина, мяч легендарной команды футбольного клуба “Зенит”, сертификат на персональную тренировку с Александром Кержаковым и другие не менее уникальные лоты.

Гостями вечера стали Виктория Лопырева, Аделина Сотникова, Лариса Вербицкая, Мария Лемешева, Ирина Чайковская, Екатерина Дробыш, Изольда Ишханишвили, Инна и Юрий Жирковы, Мария и Павел Погребняк, VJ Арчи с сыном, Надежда Ангарская, Мария Лобанова, Евгений Добровольский, Марина Трояновская, Александр Сирадекиан, Мария Фролова, Владимир Славский, Елена Смирнова. Кирилл Ратников, Наталья Воронкова, Анри Де Монспей, Лана Горева, Аннэтэс Рудман, Юлия Дилуа, Елена Шаламова-Олимпийская Чемпионка по Художественной Гимнастике и Юлия Тихомирова-заместитель генерального директора волейбольного клуба Динамо Москва.

В промежутках между награждениями на вечере выступали самые яркие финалистки проекта “Голос”: Эльмира Калимуллина, Ксана Сергиенко, также несколько песен исполнила певица Юлия Михальчик. Вечер завершился диджейскими сетами от Александра Анатольевича.

Напомним, что вырученные средства пойдут в пользу подопечных фонда Александра Кержакова “Звезды детям”. Также сборы от продажи нескольких лотов будут переданы фонду помощи детям с тяжелыми заболеваниями “Жизнь как чудо”, в попечительский совет которого входят Юлианна Винер, Дарья Мороз, Екатерина Волкова и другие.

Информационный партнёр мероприятия -Телеканал Матч ТВ.

Партнеры мероприятия König Club и Silly cat.