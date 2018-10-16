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Артем Кузелев

Книга: История леопардового принта

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  • 16 Октября 201820:36

Донателла Версаче написала предисловие для энциклопедии самого популярного и противоречивого животного принта.

Звезда британской модной журналистики Хилари Александер стала автором книги, посвященной леопардовому принту. Leopard: Fashion’s Most Powerful Print – настоящая увесистая энциклопедия, которая рассказывает об истории узора и пытается раскрыть его популярности. Оказывается, что использовать пятна шкуры леопарда начали еще древние египтянки!

Предисловие к книге написала сама Донателла Версаче, которая известна своей любовью к хищному рисунку. И конечно же, книга щедро иллюстрирована кадрами из кинофильмов и модных показов. Приобрести издание можно на сайте Amazon.

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