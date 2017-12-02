Книга: Космическая гонка Пьера Кардена

Издательство Assouline представило новую книгу, исследующую творчество знаменитого модельера.

1 / 5 Фрагменты книги «Пьер Карден»









Новый том от Assouline посвящен 95-летнию легендарного дизайнера. Книга полно исследует 70-летний творческий путь Пьера Кардена и подробно рассказывает о том, как модельер повляиял на современную моду. Отдельное внимание в издании уделено увлеченности Кардена космосом и футуристическому подходу к созданию одежды. Сегодня некоторые из находок мэтра могут смотреться наивно, однако они как нельзя лучше и красноречиво иллюстрируют культурные и социальные процессы второй половины XX века.