В издательстве “АСТ” вышла первая книга Ольги Енко “Тейпирование лица. Омоложение во сне”, - популярного блогера с аудиторией 155 тыс. подписчиков, косметолога-эстетиста, и эксперта по естественным методикам омоложения.

Эстетическое тейпирование это новый безопасный способ омоложения. И заключается в том, что специальные хлопковые эластичные ленты накладываются по схемам на лицо и тем самым, возвращают мышцы в нормальное (привычное) состояние. Это ведет к разглаживанию морщин и естественной подтяжке кожи.

Ольга Енко предлагает новую философию для девушек и женщин от 16 до 80 лет: Омоложение через естественные методики омоложения, без инъекций и других агрессивных способов омоложения.

В книге Ольга делится личным опытом, о том, как пришла к тейпированию после “уколов красоты”; рассказывает откуда появилась методика и почему она быстро завоевала популярность на рынке бьюти-индустрии.

Ольга доступно разъясняет, что такое тейпы и помогает подобрать для каждой читательницы свой вариант, а именно - перечисляет критерии выбора. А также предлагает провести диагностику, составить свой план омоложения и начать действовать.

В книге читатель найдет иллюстрации, схемы, которые помогут тщательно изучить методику, научиться правильно клеить тейпы и быстро получить результат: разгладить морщины, подтянуть овал лица, улучшить качество кожи, убрать отеки и птоз тканей.

Для удобства, в нескольких разделах книги напечатаны QR-кода с переходом на видео-уроки с дополнительными разъяснениями.

Книга “Тейпирование лица. Омоложение во сне” это подробная инструкция (240 стр.) с базовыми рекомендациями о том, как применять тейпирование в домашних условиях и омолаживаться за 6 часов сна! Написана простым языком. Удобный формат для тех, кто привык обучаться по книге.

Книгу может приобрести на онлайн-площадках: book24.ru, labirint.ru, chitai-gorod.ru.