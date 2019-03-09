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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (43)
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Артем Кузелев

Книга: Татьяна Парфенова о кутюре

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  • 09 Марта 201910:00
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

Российский дизайнер выпустила фотоальбом, посвященный кутюрной линии ее марки.

Blooming Couture – так называется книга, выпущенная модным домом Татьяны Парфеновой. Издание представляет собой альбом фотографий нарядов кутюрной линии марки. На страницах можно увидеть кадры с показов, а также крупные планы вышивок с любимыми петербургским дизайнером растительными мотивами.

Книга вышла в итальянском издательстве Massimiliano Piretti и уже была презентована на флорентийской выставке Pitti Filati. Приобрести ее можно на сайте издательства по цене в 119,70 евро.

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