Книга: Вирджил Абло подводит итоги 20-летней карьеры

Креативный директор марки Off-White и мужской линии Louis Vuitton опубликует альбом архивных работ.

Вирджил Абло анонсировал выход книги, посвященной его 20-летней дизайнерской карьере. Альбом будет приурочен к выставке Абло, которая откроется 10 июня в Музее современного искусства в Чикаго. Издание, получившее название Figures of Speech, представит читателям не только одежду и аксессуары, созданные Вирджилом, но и разработанную им мебель, предметы архитектуры и интерьерного дизайна, а также графику.