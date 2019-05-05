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Артем Кузелев

Книга: Вирджил Абло подводит итоги 20-летней карьеры

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  • 05 Мая 201900:06
Сюжеты: Louis Vuitton

Креативный директор марки Off-White и мужской линии Louis Vuitton опубликует альбом архивных работ.

Вирджил Абло анонсировал выход книги, посвященной его 20-летней дизайнерской карьере. Альбом будет приурочен к выставке Абло, которая откроется 10 июня в Музее современного искусства в Чикаго. Издание, получившее название Figures of Speech, представит читателям не только одежду и аксессуары, созданные Вирджилом, но и разработанную им мебель, предметы архитектуры и интерьерного дизайна, а также графику.

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