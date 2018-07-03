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Артем Кузелев

Книга: Все шоу Louis Vuitton за 20 лет

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  • 03 Июля 201818:08
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил роскошный альбом с фотографиями со всех показов за два последних десятилетия.

Французская марка Louis Vuitton продолжает радовать своих поклонников и историков моды. На этот раз сюрпризом стало издание альбома Louis Vuitton Catwalk, в который вошли все фотографии с показов за период с 1998 года по настоящее время. В предисловии подчеркивается, что дом был основан в далеком 1854 году, однако лишь в 1998 компания стала выпускать сезонные коллекции. всего под роскошной обложкой можно найти 1350 кадров, которые красноречиво иллюстрируют работу дизайнеров марки. В продаже книга появится в сентябре этого года.

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