Книжный магазин дома Gucci в Нью-Йорке

Итальянский дом моды открыл в Соединенных Штатах необычный книжный магазин.

Недавно в Нью-Йорке открылся очень стильный книжный магазин итальянского дома Gucci. Куратором проекта стал успешный бизнесмен Дэвид Стреттел, известный как основатель одного из самых известных нью-йоркских книжных магазинов Dashwood Books. В новом пространстве Gucci представлены как массовые, так и очень редкие издания о моде и искусстве, а также специализированные журналы. Всего в ассортименте магазина значится около 2000 наименований, а цены на книги варьируются от 20 до 2000 долларов.