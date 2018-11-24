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Артем Кузелев

Книжный магазин дома Gucci в Нью-Йорке

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  • 24 Ноября 201812:14
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды открыл в Соединенных Штатах необычный книжный магазин.

Недавно в Нью-Йорке открылся очень стильный книжный магазин итальянского дома Gucci. Куратором проекта стал успешный бизнесмен Дэвид Стреттел, известный как основатель одного из самых известных нью-йоркских книжных магазинов Dashwood Books. В новом пространстве Gucci представлены как массовые, так и очень редкие издания о моде и искусстве, а также специализированные журналы. Всего в ассортименте магазина значится около 2000 наименований, а цены на книги варьируются от 20 до 2000 долларов.

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