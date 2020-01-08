Ко Дню святого Валентина Рианна выпустила капсулу белья

На днях марка Savage x Fenty представила специальную коллекцию, созданную совместно с дизайнером Адамом Селманом.

Рианна представила лукбук праздничной коллекции бельевой марки Savage x Fenty. Капсула выпущена совместно с дизайнером Адамом Селманом и посвящена Дню святого Валентина. Коллекцию составили 19 предметов по цене от 16 до 84 долларов. В съемках лукбука приняла участие сама Рианна, топ-модель Джоан Смоллс и другие девушки, в том числе и нестандартные модели.