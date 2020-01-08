Вход
ADV



Интересно
Rihanna (Рианна) (100)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Ко Дню святого Валентина Рианна выпустила капсулу белья

  • 96
  • 0
  • 08 Января 202016:55
Сюжеты: Rihanna (Рианна), День Святого Валентина

На днях марка Savage x Fenty представила специальную коллекцию, созданную совместно с дизайнером Адамом Селманом.

Рианна представила лукбук праздничной коллекции бельевой марки Savage x Fenty. Капсула выпущена совместно с дизайнером Адамом Селманом и посвящена Дню святого Валентина. Коллекцию составили 19 предметов по цене от 16 до 84 долларов. В съемках лукбука приняла участие сама Рианна, топ-модель Джоан Смоллс и другие девушки, в том числе и нестандартные модели.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru