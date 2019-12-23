Когда Алессандро Сартори покажет новую коллекцию Z Zegna?

Итальянский дом анонсировал показ, который пройдет миланском шоуруме марки.

Как известно, последние три года итальянская марка Z Zegna представляла новые коллекции на ярмарке Pitti Uomo во Флоренции. Однако в преддверии нового сезона руководство бренда объявило, что следующий показ состоится в Милане. Шоу пройдет в рамках Недели мужской моды, однако не на массовом подиуме, а в миланском шоуруме Z Zegna. О переменах креативный директор бренда Алессандро Сартори сказал, что решение связано с тем, что Милан «вновь становится самым важным местом для мужской моды». Шоу состоится 10 января.