Когда пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Пресс-служба российской Недели моды объявила даты проведения показов XVI сезона.

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia опубликовали расписание XVI сезона крупнейшего российского фэшн-события. Показы займут пять дней и пройдут с 30 марта по 3 апреля 2019 года. Этой весной главный акцент MBFW Russia будет сделан на шоу молодых дизайнеров, причем география происхождения участников снова заметно расширится за счет проекта Global Talents. Гости нового сезона смогут увидеть не только более ста (!) коллекций, но и заглянуть за кулисы дефиле и узнать, как они готовятся.