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Артем Кузелев

Когда состоится 87-я выставка обуви MICAM?

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  • 04 Декабря 201814:40

Очередной сезон обувной выставки пройдет в Милане в середине февраля 2019 года.

Международная выставка обуви MICAM состоится в Милане с 10 по 13 февраля. Мероприятие будет проходить в экспоцентре Fiera Milano, где займет площадь в 63 000 кв. м. Здесь марки со всего мира – около 1400 участников! – представят свои коллекции сезона осень-зима 2019/20. Среди малоизвестных брендов можно будет увидеть и таких именитых игроков индустрии, как Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada, Tod’s, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna и многих других. Главная тема 87-го сезона выставки звучит так: «Движение к искусству и творчеству».

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