Когда стартует новый модный марафон?

Очередная вереница показов традиционно начнется в сентябре с осенней Неделей моды в Нью-Йорке.

Организаторы нью-йоркской Недели моды опубликовали официальное расписание грядущих показов. Коллекции сезона весна-лето 2020 пройдут в Нью-Йорке с 6 по 11 сентября и дадут старт мировому модному марафону. Отмечается, что Совет фэшн-дизайнеров Америки прислушался к пожеланиям постоянных гостей мероприятия и сократил количество дней Недели до шести.

На этот раз Неделя моды в Нью-Йорке начнется с показа Telfar. В данный момент в официальном расписании также заявлены шоу марок Brandon Maxwell, Vera Wang, Tom Ford, Ralph Lauren, Gabriela Hearst, Michael Kors, Proenza Schouler, The Row, Christian Siriano, LaQuan Smith, Kate Spade New York, Batsheva и Jason Wu.

Томми Хилфигер обещает в честь своего возвращения на родной подиум устроить настоящий музыкальный спектакль с Зендайей, который пройдет а театре Apollo.

Завершится Неделя моды в Нью-Йорке традиционным показом новой коллекции Марка Джейкобса.