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Артем Кузелев

Когда стартуют продажи коллаборации Джонатана Андерсона и Uniqlo?

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  • 06 Октября 201911:15
Сюжеты: Uniqlo, J.W. Anderson

На своей страничке в Instagram дизайнер назвал дату выхода его совместной с японской маркой коллекции.

Джонатан Андерсон сообщил своим фолловерам, когда стартуют продажи его капсульной коллекции для бренда Uniqlo. Приобрести одежду и аксессуары, на создание которых Андерсона вдохновила сама природа, можно будет через пару недель – с 17 октября. В России капсула будет представлена в ассортименте магазинов марки, расположенных в московском «Атриуме» и питерской «Галерее». Кроме того, коллекция появится в обновленном онлайн-шопе Uniqlo.

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