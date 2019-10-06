Когда стартуют продажи коллаборации Джонатана Андерсона и Uniqlo?

На своей страничке в Instagram дизайнер назвал дату выхода его совместной с японской маркой коллекции.

Джонатан Андерсон сообщил своим фолловерам, когда стартуют продажи его капсульной коллекции для бренда Uniqlo. Приобрести одежду и аксессуары, на создание которых Андерсона вдохновила сама природа, можно будет через пару недель – с 17 октября. В России капсула будет представлена в ассортименте магазинов марки, расположенных в московском «Атриуме» и питерской «Галерее». Кроме того, коллекция появится в обновленном онлайн-шопе Uniqlo.