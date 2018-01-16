14 марта показ новой коллекции Модного Дома KOGEL

Коллекция осень-зима 2018 сложилась из всех знаковых кодов Модного Дома — женственность, простота, удобство, по которым всегда можно узнать луки бренда.

Дизайнеры вернули любимые нежные воланы, четкие структурные линии вырезов и подолов, свободные строгие блузы, использовав архивы коллекций в новых тканях и формах. Ася Когель уверена, что женщина может все успевать и игриво трансформирует любой офисный образ в вечерний выход.

В новой коллекции центральное место заняли двухфазные юбки макси и платья с узнаваемыми рукавами-воланами, которые органично лягут в концепцию как коктейля, так и делового обеда. Выдержана идея вечернего смокинга – в формате короткого платья или удлиненного пиджака в сочетании с летящей шифоновой юбкой. Прозрачные намеки органзы, шик атласных лацканов, шелковые шифоны, комбинации с мягким кашемиром и шерстяными костюмными тканями. Луки составлены в комфортных зимних оттенках: пряный бургундский, магнетический черный, теплый пепельный, темно-ирисовый синий и чистый белый.

Коллекция уже была презентована на International Trade Show, одном из самых важных модных событий Европы - Who’s Next в Париже, а также – в Москве на Collection Premiere Moscow CPM.