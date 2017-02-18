Коко Роша для Harper’s Bazaar Arabia. Февраль, 2017

Канадская супермодель стала героиней обложки февральского номера издания Harper’s Bazaar Arabia.

1 / 8 Harper’s Bazaar Arabia. Февраль, 2017















Похоже, канадская модель решила, что пора выходить из декретного отпуска и полноценно возвращаться к карьере. За последние пару месяцев Коко Роша уже приняла участие в нескольких фотосессиях дл модных изданий, одной из которых стала съемка для февральского Harper’s Bazaar Arabia. На страницах номера Роша предстает перед читателями в самых роскошных образах от ведущих домов моды.