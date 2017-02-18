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Артем Кузелев

Коко Роша для Harper’s Bazaar Arabia. Февраль, 2017

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  • 18 Февраля 201715:27
Сюжеты: Коко Роша (Coco Rocha), Harper's Bazaar

Канадская супермодель стала героиней обложки февральского номера издания Harper’s Bazaar Arabia.

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  • Harper’s Bazaar Arabia. Февраль, 2017

Похоже, канадская модель решила, что пора выходить из декретного отпуска и полноценно возвращаться к карьере. За последние пару месяцев Коко Роша уже приняла участие в нескольких фотосессиях дл модных изданий, одной из которых стала съемка для февральского Harper’s Bazaar Arabia. На страницах номера Роша предстает перед читателями в самых роскошных образах от ведущих домов моды.

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