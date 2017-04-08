Коко Роша в каверстори Prestige Hong Kong. Апрель, 2017

Канадская супермодель стала главной героиней апрельского номера журнала Prestige Hong Kong.
Вернувшись после небольшого перерыва к карьере модели, Коко Роша все чаще появляется на обложках глянцевых журналов. Новой фотосессией с ее участием стала каверстори апрельского номера Prestige Hong Kong. Для издания манекенщица примерила одежду из актуальных коллекций, в которой предстала перед объективом фотографа Марка Руиса.
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