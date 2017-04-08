Вход
ADV
Интересно
Коко Роша (Coco Rocha) (21)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коко Роша в каверстори Prestige Hong Kong. Апрель, 2017

  • 237
  • 0
  • 08 Апреля 201709:43
Сюжеты: Коко Роша (Coco Rocha)

Канадская супермодель стала главной героиней апрельского номера журнала Prestige Hong Kong.

1 / 10
  • Prestige Hong Kong. Апрель, 2017

Вернувшись после небольшого перерыва к карьере модели, Коко Роша все чаще появляется на обложках глянцевых журналов. Новой фотосессией с ее участием стала каверстори апрельского номера Prestige Hong Kong. Для издания манекенщица примерила одежду из актуальных коллекций, в которой предстала перед объективом фотографа Марка Руиса. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru