Коко Роша в каверстори Prestige Hong Kong. Апрель, 2017

Канадская супермодель стала главной героиней апрельского номера журнала Prestige Hong Kong.

1 / 10 Prestige Hong Kong. Апрель, 2017



















Вернувшись после небольшого перерыва к карьере модели, Коко Роша все чаще появляется на обложках глянцевых журналов. Новой фотосессией с ее участием стала каверстори апрельского номера Prestige Hong Kong. Для издания манекенщица примерила одежду из актуальных коллекций, в которой предстала перед объективом фотографа Марка Руиса.