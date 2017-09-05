Коктейль с амбассадором DAVIANI beauty&SPA актрисой Марией Горбань

Руководство центра красоты DAVIANI beauty&SPA подошло со всей ответственностью к вопросу выбора и утверждения именно Вашей кандидатуры на роль единственного амбассадора бренда. Выбор пал не случайно: яркая и творческая натура Марии, искренность, душевность, природная харизма и профессионализм во всем, за что бы она ни бралась – воплощение всех тех качеств и принципов, которые свойственны владелице DAVIANI beauty&SPA Юлии Смолиной.

Ценности и принципы Марии и Юлии максимально совпадают. Это успешные женщины, профессионалы своего дела, которые ценят каждую секунду своего времени и вкладывают душу в любое начинание.

Между многочисленных съемок, перелетов, гастролей и долгие поиски «своего» салона Мария Горбань искренне рада, что наконец нашла место, где красота становится стилем жизни.

Теплый прием при каждом визите, профессиональный подход, передовые техники и технологии DAVIANI beauty&SPA, возможность быстро, качественно и максимально комфортно оказывать несколько услуг одновременно – все эти критерии стали основополагающими для Марии при принятии решения стать амбассадором бренда.

В связи с частой сменой имиджа и причесок, Мария Горбань и топ-стилист DAVIANI beauty&SPA Михаил Якасов рады, что партнером по наращиванию волос стала компания Good Hair – единственный российских производитель микролент не просто для наращивания, а для создания секретного тюнинга для волос. Благодаря философии Good Hair процесс наращивания волос в DAVIANI beauty&SPA – это всегда быстро, надежно и безопасно для натуральных волос.

Основным критерием выбора брендов, на которых работают мастера DAVIANI beauty&SPA, стало соотношение наивысшего качества в сочетании с натуральными ингредиентами. Именно поэтому в нашем портфолио оказались такие марки, как Evidans, Elemis, Mavex, Oribe, Kydra, Kevin Murphy, Truefitt&Hill, Smith and Cult и, конечно, Good Hair.

На приветственном коктейле друзья-партнеры DAVIANI beauty&SPA преподнесли Марии Горбань, Юлии Смолиной и представителям СМИ свои комплиментарные подарки, создав атмосферу непринужденности.

DAVIANI beauty&SPA благодарит: ГК РОЛЬФ и Порше Центр Ясенево, ювелирную компанию DiJewellery, компания Goodhair, компанию Sky Club, швейцарский косметический бренд Swiss Line, Event Agency KANRY GROUP и выражает отдельную благодарность за стильный фуршет и подарки кондитерскому салону «Гранд Эклер», компании «Главкрымвино» и винодельческой компании «Изюмовъ».

Контактная информация:

Ирина Дараган

руководитель направления PR&marketing

Моб.: +7 (925) 346-67-53

E-mail: marketing@daviani.ru

ДЛЯ СПРАВКИ

DAVIANI beauty&SPA www.daviani.ru – комплексный центр красоты и SPA городского формата. @daviani_beauty

Порше Центр Ясенево www.porsche-rolf.ru входит в группу компаний РОЛЬФ - крупнейшего автомобильного холдинга России с 26-летней историей развития. Porsche – это воплощение спортивного стиля и квинтэссенция самых современных технологий. Выберите свой Porsche в Порше Центре Ясенево – официальном дилере немецкого бренда в Москве. @vmeste.i.navsegda, @porsche_rolf

Компания Goodhair www.good-hair.ru – Секретный тюнинг для волос.

Ювелирная компания DiJewellery www.dijewellery.ru - украшения из золота и серебра по индивидуальному дизайну. Станьте дизайнером своего украшения! @dijewellery

Кондитерский салон «Гранд Эклер» www.grandeclair.ru – истинные шедевры кондитерского искусства, высокого качества и безупречного вкуса, в лучших французских и русских кулинарных традициях. Ассортимент богат и разнообразен: более 30 наименований сладких лакомств, в том числе 7 уникальных вкусов эклеров, пирожные шу, гранд-шу (religieuse), шоколадные конфеты ручной работы и прочие сладости. Предмет особой гордости «Гранд Эклер» — лимитированные серии, посвященные культурным событиям в мире искусства, архитертуры, моды, а также сезонные коллекции, приуроченные к традиционным торжествам. @grandeclair

Компания «Главкрымвино» www.izumov.ru и Винодельческая Компания «Изюмовъ» @izumovvino

Компания Sky Club www.sky-club.ru - это высококлассный туроператор индивидуальных туров на Российском и зарубежных рынках. @skyclubtravel

Event Agency KANRY GROUP – Изысканные мероприятия для взыскательных гостей

@kanryevent @pozhenimsya www.pozhenimsya.ru

Швейцарский бренд Swiss Line www.daviani.ru специализируется на производстве косметических средств класса deluxe, которые обеспечивают комплексный уход и интенсивное восстановление для кожи. @daviani_beauty