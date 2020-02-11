Коллаборация adidas x Stella McCartney отметила 15-летие

В честь юбилея сотрудничества марки выпустили сразу две коллекциями!

В 2020 году спортивная марка adidas и бренд Стеллы Маккартни отмечают 15-летие сотрудничества. В честь круглой даты коллаборация выпустила сразу две капсульные коллекции, рассчитанные на сезон весна-лето 2020. В коллекцию Club Collective вошли комбинезон, парка из переработанного полиэстра и кроссовки UltraBOOST20. Капсулу Boxfit составили спортивные брюки TrackPants, боксерки Boxing и шорты Adizero – все из инновационных и переработанных материалов.