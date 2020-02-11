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Артем Кузелев

Коллаборация adidas x Stella McCartney отметила 15-летие

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  • 11 Февраля 202010:11
Сюжеты: Stella McCartney, Adidas

В честь юбилея сотрудничества марки выпустили сразу две коллекциями!

В 2020 году спортивная марка adidas и бренд Стеллы Маккартни отмечают 15-летие сотрудничества. В честь круглой даты коллаборация выпустила сразу две капсульные коллекции, рассчитанные на сезон весна-лето 2020. В коллекцию Club Collective вошли комбинезон, парка из переработанного полиэстра и кроссовки UltraBOOST20. Капсулу Boxfit составили спортивные брюки TrackPants, боксерки Boxing и шорты Adizero – все из инновационных и переработанных материалов.

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