Коллаборация CSTN x Urban Grass

Следуя мировому тренду на коллаборации, нишевые московские дизайнерские марки CSTN x Urban Grass представляют результат работы своего творческого альянса. В новом сезоне все внимание обращено на рациональную городскую девушку, ведущую активную деловую и творческую жизнь. На первый план выходят такие акценты, как удобство и комфорт, внесезонность и стилевая универсальность, минимализм и oversize-силуэт. Выбор натуральных тканей обусловлен стремлением к качеству, износостойкости, легкости одежды. Цветовая гамма в спектре молочно-белого, бежевого, рыжего, бордо и акцентного голубого – обещает стать довольно популярной наступающей весной и летом. В межсезонной коллекции можно найти широкий выбор брючных моделей, платья-рубашки, «пыльники» и даже легкое пальто. Set-up подход к формированию гардероба становится mast-have, именно поэтому все модели легко сочетаются друг с другом и подходят к классическим джинсам, водолазкам или свитшотам из гардероба любого городского жителя.

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Съемка рекламной кампании прошла в творческом кластере K-loft при участии фотографа Филиппа Ндзана, стилиста Анны Оккерт, beauty-стилистов Анны Соколовой (Iconface) и Артема Казаряна (Lebel), а также модельного агентства NIK Management. Коллекция была представлена для байеров на выставке CPM в феврале. Презентация для клиентов и прессы прошла в шоу-руме INDEXflat 29 марта при поддержке Lebel и Spa by Algotherm. Помимо стилистов и fashion редакторов оценить коллекцию пришли певица Анна Калашникова и участник проекта «Голос» Артур Кириллов, а также дизайнеры Ольга Шурыгина (Herstory), Василиса Баклашова (Vasiba) и Елена Глуховская (Iglu).

Марка CSTN создана fashion компанией Real Profit Group и дизайнером Константином Григорьевым в 2012 году. За время работы команда выпустила четыре капсульные коллекции, успела посотрудничать с такими известными фотографами как Арсений Джабиев, Енисей Абрамов и Филипп Ндзана. Показы бренда проходили на Дизайн-заводе «Флакон» и «Красном октябре», а продажами лимитированных коллекций занимались проекты Physika, Bridge и Black Snow.

Бренд Urban Grass начал работу в 2016 году, и почти сразу стал популярен среди любительниц лаконичного кроя, предпочитающих совмещать моду с комфортом, необходимым при активной городской жизни. Коллекции включают в себя преимущественно базовый гардероб, легко сочетающийся с яркими акцентными вещами или аксессуарами. Создатель проекта – опытный байер и совладелица дизайнерских бутиков INDEXflat и Axiom - Елена Чалова.