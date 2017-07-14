Коллаборация года: Erdem x H&M

Кажется, уже сейчас понятно, как в этом году проведут ночь с 1 на 2 ноября модники по всему миру.

Шведский ретейлер объявил имя дизайнера, который станет автором очередной ежегодной капсульной коллекции. В этом году H&M сотрудничает с маркой Erdem и ее креативным директором Эрдемом Моралиоглу. Уже сейчас коллаборация обещает романтические образы, украшенные цветочными принтами, однако подробности не раскрываются. Прочувствовать настроение коллекции, которая появится на прилавках H&M по всему миру 2 ноября, можно посмотрев ролик, созданный для марок легендарным режиссером Базом Лурманом.