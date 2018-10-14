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Артем Кузелев

Коллаборация года: Mary Katrantzou x Victoria’s Secret

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  • 14 Октября 201813:54
Сюжеты: Victoria’s Secret, Mary Katrantzou

Британский дизайнер создаст для люксовой марки капсульную коллекцию белья с собственными принтами.

Ежегодное большое шоу марки Victoria’s Secret пройдет в ноябре в Нью-Йорке. Одним из самых ожидаемых моментов показа станет презентация капсульной коллекции, созданной для бренда Мэри Катранзу. Британский дизайнер, отметившая недавно 10-летие своего лейбла, комментирует сотрудничество так: «Нижнее белье – это первый защитный слой, который способен укрепить уверенность женщины. Я хочу, чтобы коллекция получилась яркой, смелой и сильной, чтобы женщины не стеснялись узоров и цвета, будто это вторая кожа».

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