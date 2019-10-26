Коллаборация H&M x Giambattista Valli наконец представила коллекцию целиком

Показ совместной коллекции шведского ретейлера и итальянского дизайнера прошел в римском Палаццо Дориа-Памфили.

Дизайнер Джамбаттиста Валли и марка H&M провели совместно шоу в родном городе дизайнера. В знаменитом римском Палаццо Дориа-Памфили модели вышли на импровизированный подиум, устроенный вдоль главного зала. Настоящей звездой дефиле стала Кендалл Дженнер, которая открывала и закрывала шоу. Через две недели все представленные модели можно будет купить в магазинах H&M.