Коллаборация L.K.Bennett и Boyarde Messenger

Культовая британская марка представляет коллаборацию со знаменитой лондонской поп-ап художницей Boyarde Messenger, известной своими картинами на необычных холстах.

Художница так говорит о себе и своем творчестве: «Мои работы – это живопись на всем, кроме бумаги». Сначала этот проект должен был быть реализован виде рисунков прямо на сумках и аксессуарах, но в связи с беспрецедентным спросом, было решено создать эксклюзивные кожаные украшения. Так специально для любимого бренда Кейт Миддлтон было создано 26 кожаных букв-стикеров английского алфавита в стиле поп-арт для персонификации сумок, клатчей и кошельков L.K.Bennett.

Это отличный способ персонализировать любимую сумку или аксессуар, создать свой неповторимый дизайн.

О Boyarde Messenger

Boyarde – всемирно известная британская художница, чьи работы в стиле поп-арт славятся тем, что нарисованы на необычных полотнах, от женского тела до роскошных модных аксессуаров. Иллюстрации, нарисованные художницей вручную, можно найти по всему миру на сумках, обуви и других аксессуарах ведущих мировых люксовых брендов.

О L.K.Bennett

Компания L.K.Bennett была основана в Лондоне в 1990 году и сначала специализировалась на производстве обуви. Восемь лет спустя была выпущена первая линия одежды, и марка окончательно зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих домов моды Великобритании. Бренд L.K.Bennett, являющийся воплощением классического британского стиля, часто выбирает для торжественных и официальных выходов герцогиня Кембриджская Кэтрин. Одежда L.K.Bennett подчеркивает достоинства фигуры, а обувь и аксессуары идеально сочетаются между собой. Марка представлена во флагманских магазинах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и более чем в 130 бутиках по всему миру.

Флагманский магазин L.K.Bennett в России находится по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4, ТЦ "Метрополис", 1 этаж.