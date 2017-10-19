Коллаборация Наоми Кэмпбелл и Tom Tailor

Супермодель выступила в качестве дизайнера новой капсульной коллекции марки Tom Tailor.

Еще в начале лета бренд Tom Tailor объявил, что готовит капсульную коллекцию в соавторстве с Наоми Кэмпбелл. По плану супермодель должна была разработать для марки повседневные модели, украшенные яркими слоганами. Некоторые результаты сотрудничества можно увидеть уже сейчас, а вот полная капсула поступит в продажу 10 ноября. В течение двух дней футболки и свитшоты с надписями U mad, Naomi и Shine можно будет приобрести во временном магазине коллаборации в универмаге «Цветной». С 13 ноября одежда появится во всех магазинах Tom Tailor.