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Артем Кузелев

Коллаборация Наоми Кэмпбелл и Tom Tailor

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  • 19 Октября 201712:03
Сюжеты: Tom Tailor, Naomi Campbell

Супермодель выступила в качестве дизайнера новой капсульной коллекции марки Tom Tailor.

Еще в начале лета бренд Tom Tailor объявил, что готовит капсульную коллекцию в соавторстве с Наоми Кэмпбелл. По плану супермодель должна была разработать для марки повседневные модели, украшенные яркими слоганами. Некоторые результаты сотрудничества можно увидеть уже сейчас, а вот полная капсула поступит в продажу 10 ноября. В течение двух дней футболки и свитшоты с надписями U mad, Naomi и Shine можно будет приобрести во временном магазине коллаборации в универмаге «Цветной». С 13 ноября одежда появится во всех магазинах Tom Tailor.

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