Коллаборация недели: adidas by Stella McCartney

В сети появились первые кадры лукбука новой летней коллекции Стеллы Маккартни, созданной для спортивной марки.

Коллаборации adidas by Stella McCartney уже не один год, и все это время она не перестает радовать поклонниц активного образа жизни. К летнему сезону Стелла разработала для спортивного бренда облегающие топы, лонгсливы, бесшовные бра, легинсы и легкие бомберы. Дизайнер также обновила две модели кроссовок – UltraBOOST и AlphaEdge 4D, а также создала несколько моделей кепок, защитных перчаток и носки. В коллекции использованы ткани Primeknit и Econyl из переработанных пластиковых волокон.

Все вещи уже в продаже на официальных сайтах Маккартни и adidas.